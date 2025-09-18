Fußball

Warum im Cup-Achtelfinale wieder keine Amateure dabei sind

Der Cuptitel als schnellster Weg in den Europacup
Der Wiener Sport-Club schaffte es 2022 als letzter Regionalligist ins Achtelfinale. Rapid & Co. nehmen den Cup ernster, aber auch der ÖFB hat seinen Anteil.
Von Alexander Huber
18.09.25, 15:20
Die Aufstellungen von Sturm und Rapid mit ihren Topbesetzungen waren Mittwochabend der jüngste Beweis: Die Titelfavoriten nehmen den ÖFB-Cup als kürzesten Weg in den Europacup ernst und wollen die Wahrscheinlichkeit eines Scheiterns gegen Amateurvereine minimieren.

Das hat heuer perfekt funktioniert: Samstagabend wird ein Achtelfinale mit zehn Erstligisten und sechs Zweitligisten ausgelost. Aus der obersten Spielklasse erwischte es nur die Austria und den GAK, beide gleich zum Cup-Auftakt.

Profiklubs unter sich 

Alle Amateurvereine sind bereits ausgeschieden.

Das war auch im Vorjahr so, und 2023 ebenso. Beide Male hieß der Schlüssel 11 zu 5 für damalige Erstligisten.

Der bislang letzte Drittligist, der zwei Runden in Folge überstand, war der Wiener Sport-Club vor bereits drei Jahren. 2022 folgte sogar noch die Sensation gegen die Austria, dann aber das Aus im Viertelfinale.

Veränderte Cup-Auslosung 

Es gibt neben dem gestiegenen Stellenwert des Pokalbewerbs für die „Großen“ auch einen zweiten Grund für das Ende des Favoritensterbens.

Der ÖFB hat im Zuge der Corona-Anpassungen die Auslosung verändert: Die Bundesligisten werden geschützt und dürfen erst später gegeneinander gelost werden als früher.

2020 waren noch zwei Amateurvereine im Achtelfinale (Vienna, Elektra) und 2019 sogar vier.

