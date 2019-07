ÖFB-Cup: Rapid erlebte in Allerheiligen einen Feiertag

Agile Austrianer

Die Wiener Austria ließ tags zuvor in Kärnten keine Zweifel über den Aufstieg aufkommen. Präsident Frank Hensel, AG-Vorstand Markus Kraetschmer und Sportdirektor Ralf Muhr reisten zur Pflichtspiel-Premiere in die 3.000-Einwohner-Gemeinde Köttmannsdorf und sahen von Anfang bis zum Ende eine sehr konzentrierte Austria. Ganz nach dem Geschmack von Trainer Christian Ilzer. "9:0, keine Verletzten, ein souveräner Aufstieg in die nächste Runde – das passt. Wir haben nichts dem Zufall überlassen. Das war auch unser Plan."

Ein weiterer Plan der Veilchen ist die schon längere Zeit angestrebte Verpflichtung von Peter Stöger als neuem Sportvorstand. Nach einigen Gesprächen und Verhandlungen vor allem in juristischen Belangen dürfte in dieser Woche, voraussichtlich am Dienstag, die Tinte endlich getrocknet sein, Stöger präsentiert werden.