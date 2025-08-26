ÖFB-Cup: Youngster schießt Admira mit Triplepack ins Achtelfinale

Bundesligist SV Ried hat sich im ÖFB-Cup am Dienstag keine Blöße gegeben und ist ins Achtelfinale eingezogen. Der Truppe von Trainer Maximilian Senft reichte im Innviertler Derby gegen Drittligist Union Gurten ein 1:0-Arbeitssieg, um ins Achtelfinale aufzusteigen. In einem Zweitliga-Duell eliminierte Kapfenberg auswärts die Lustenauer Austria mit 2:0, Amstetten besiegte die Vienna 2:1. Weiter sind auch Schwarz-Weiß Bregenz und Admira Wacker.

Knapp 5.000 Zuschauer wollten sich im Rieder Klaus-Roitinger-Stadion das Lokal-Derby nicht entgehen lassen. Sie sahen zunächst einen Stangenschuss des Bundesligisten durch Dominik Kirnbauer (3.). Die Führung für den Favoriten fiel wenig später, nach Vorlage von Antonio van Wyk traf Mark Grosse volley mit links (13.). Gurten hielt in der Folge dagegen und ließ keinen weiteren Treffer zu, blieb aber nach vorne gegen glanzlose Rieder zu wenig durchschlagskräftig. Die SVR gewann somit nach dem 2:0 bei Blau-Weiß Linz auch ihr zweites Oberösterreich-Derby binnen weniger Tage, am Samstag (17.00) folgt Nummer drei beim LASK.