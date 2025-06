Nun ist es fix: Prominenter Heimkehrer bei der Wiener Austria

Die Wiener Austria war in den jüngsten Tagen überaus engagiert am Transfermarkt. Vor allem hat man die Offensiv-Abteilung etwas aufgebessert.

Der 28-jährige Angreifer war zuletzt ein halbes Jahr bei Shenzhen Peng City in China engagiert. Sarkaria war im Nachwuchs der Favoritner groß geworden, erlebte seine beste Zeit aber bei Sturm Graz. Mit den Grazern war der Offensivmann zweimal Cupsieger und 2024 Meister, sein bisher einziges Länderspiel absolvierte er im Oktober 2023 gegen Belgien (2:3). Dann ging es auch verletzungsbedingt abwärts. Bei den Steirern verbrachte Sarkaria die ersten Wochen der vergangenen Saison im Zweierteam, wo Jürgen Säumel zunächst Trainer war. Als dieser Christian Ilzer als Cheftrainer ablöste, bekam er ein paar Mal Chancen in der „Einserwäsch’“ zu reüssieren. Seine Zeit in Graz war aber abgelaufen, für Shenzhen erzielte Sarkaria in 15 Pflichtspielen zwei Tore. Zu den Ablöse- und Vertragsmodalitäten wollte sich die Austria vorerst nicht äußern.