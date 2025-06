Ein Neuer für den Angriff: Austria holt Verstärkung aus Australien

Der in Sydney geborene Angreifer spielte in seiner Jugend bei mehreren Klubs aus der australischen Großstadt, ab 2018 für Rockdale Ilinden, damals Rockdale City Suns genannt. Bei der U16-Asienmeisterschaft im Herbst 2018 führte Botić sein Team mit fünf Treffern in fünf Partien bis ins Halbfinale gegen Japan und wurde geteilter Torschützenkönig. Bei der U17-WM in Brasilien ein Jahr später zeigte sich der fleißige Stürmer erneut treffsicher und erzielte vier der fünf australischen Tore in der Gruppenphase, ehe im Achtelfinale gegen Frankreich Schluss war.