Noch sechs Länderspiele: Der Herbst hält die Spieler auf Trab

Am 7. Oktober testet der ÖFB wieder in Klagenfurt gegen Griechenland, quasi der Probelauf für die beiden Auswärtsspiele im Rahmen der Nations League in Belfast gegen Nordirland (11. Oktober) und in Bukarest gegen Rumänien (14. Oktober).

Genauso gedrängt stellt sich der November dar mit einem Test in Luxemburg (11. November) vor den Heimspielen in der Nations League gegen Nordirland (15. November) und Norwegen (18. November). Diesmal werden beide Partien wieder im Wiener Happel-Stadion ausgetragen. Ob auch vor Zuschauern im Stadion gespielt werden darf, hängt sehr vom 24. September ab, wenn in Budapest der UEFA-Supercup ausgetragen wird.

Der europäische Fußballverband lässt im Rahmen eines Projekts Fans zu. „Je nachdem, ob die Erfahrung eine gute ist oder nicht, wird danach für die Nations-League-Spiele eine Entscheidung getroffen“, hofft ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold, dass der Verband in den verbleibenden drei Heimspielen 2020 Zuschauer begrüßen wird dürfen.

Für den Verband keine unwesentliche Einnahmenquelle, für Trainer und Spieler eine Quelle der Motivation, wie Foda unterstreicht: „Der richtige Fußball findet mit Fans statt.“