Nicht nur der Punsch soll die Violetten erwärmen

Der Austria kann die Kälte einfach nichts anhaben, die Verantwortlichen erwärmen die Fan-Gemüter mit Legende Tommy Flögel, der vor dem Heimspiel gegen St. Pölten (17 Uhr/live Sky Sport Austria) Glühwein ausschenkt. Auch punschlos glücklich möchte man die Anhänger machen, am besten mit einer guten Leistung und einem Sieg. Trainer Thomas Letsch weiß um die Brisanz des Duells zwischen dem Dritten und dem Fünften: „Der SKN ist ein direkter Konkurrent im Kampf um einen Top-sechs-Platz.“

Nicht nur deshalb ist die Austria auf der Hut vor den Niederösterreichern, die in der Bundesliga bisher 13 Punkte gegen die Violetten holten. Gegen kein anderes Team schaffte der SKN seit dem Aufstieg 2016 so viele Zähler. Noch dazu erhielt man in neun Liga-Spielen in dieser Saison kein Gegentor. „Sie sind sehr stabil, auch wenn sich mit dem Trainerwechsel ein paar Kleinigkeiten verändert haben“, weiß Letsch.