Austria: Viele Gründe für einen durchwachsenen Herbst

Es war eine kurze Erleichterung in einer nach wie vor angespannten Situation. Die Austria besiegte in der Südstadt den Tabellenletzten Admira mit einer mäßigen Leistung. „Das Resultat war zufrieden stellend, aber nicht die spielerische Leistung“, weiß auch Sportdirektor Ralf Muhr, der am Mittwoch in Dortmund die Champions League genoss.

Noch drei Auftritte haben die Violetten vor Weihnachten, in denen sie sich beschenken wollen. Sie sind sich bewusst, dass die herbstlichen Auftritte ihremAnspruch nicht gerecht werden. Muhr: „Es gibt nicht den einen Grund für die überschaubaren Leistungen.“ Mehrere Faktoren sind im violetten Zusammenspiel suboptimal.