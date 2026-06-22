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Neuseeland gegen Ägypten live: So steht es beim WM-Spiel
In der Gruppe G der Fußball-WM 2026 ist nach dem ersten Spieltag alles offen. Um 3 Uhr (live Servus TV) treffen Neuseeland und Ägypten aufeinander.
Neuseeland ist seit vier WM-Spielen ungeschlagen. Auf drei Remis bei der WM 2010 - unter anderem gegen Titelverteidiger Italien - folgte das achtbare 2:2 gegen den Iran bei der Fußball-WM 2026. Das Team hofft auf Überraschungsmomente der Angreifer Wood und Just. Gegen die wuchtigen Ägypter wäre ein weiteres Remis schon ein großer Erfolg.
Der Gruppensieg ist für Ägypten absolut machbar. Beim 1:1 gegen Belgien war sogar mehr drin. Prunkstück ist die Offensive mit Mohamed Salah und Manchester-City-Torjäger Omar Marmoush.
Anpfiff ist um 3 Uhr (live ServusTV).
Verfolgen Sie hier das Spiel live.
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