Neunte Bilanz einer Trennung: Rapid verliert die Generalprobe

- LASK-Fans: Schon in Salzburg waren Fans der Linzer mit einer nervigen Trillerpfeifen-Aktion negativ aufgefallen. Am Sonntag ließen sie ihren Unmut sogar an einem eigenen Spieler aus: Thomas Gebauer. Der Tormannroutinier war im Sommer aus Ried nach Pasching gekommen. Schon damals hatte es Proteste gegeben. Diese wurden in St. Pölten fortgesetzt: mit einem Pfeifkonzert bei jeder Ballberührung von Gebauer. Einige Fans machten aber wenigstens nicht mit: Sie applaudierten demonstrativ, wenn der Keeper an den Ball kam.

- Innsbruck-Auftritt: Trainer Grumser hatte vor dem Duell bei der Admira gemeint, dass seine Mannschaft in einer besseren Position sei, weil man ja schon länger im Abstiegskampf befinden würde. Davon war aber in der Südstadt besonders in der ersten Hälfte wenig zu sehen: Bereit waren am Samstag nur die Niederösterreicher, die mit einem 3:2-Heimsieg den Klassenerhalt fixierten. Die Innsbrucker müssen hingegen weiter zittern. Aus eigener Kraft können sie es nicht mehr schaffen. Wacker benötigt die Schützenhilfe der Admira.