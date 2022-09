Neuformierte ÖFB-U21 startete mit Test-5:1 gegen Montenegro

Das dritte Tor erzielte dann Kronberger aus kurzer Distanz per Kopf, nachdem er durch einen Kanuric-Kopfball ideal in Szene gesetzt worden war. Nach Wiederbeginn kamen die Montenegriner etwas auf und stellten die Hausherren vor mehr Probleme. Die Tore fielen aber vorerst nach wie vor nur auf einer Seite. Nachdem Ervin Omic am Trikot gehalten wurde, verwertete Demir den Strafstoß mit einem gefühlvollen Lupfer. Unmittelbar darauf beförderte N. Perovic den Ball nach einer schönen Einzelleistung von Ballo samt Hereingabe ins eigene Gehäuse.

Ein Gegentor

Mit einem Zu-Null-Sieg wurde es aber nichts, da Gabriel Zirngast bei einer seiner ersten Aktionen ein Elfmeterfoul machte. Die Montenegriner ließen sich diese Chance nicht entgehen. "Vor drei Jahren haben wir mit einer sehr guten Leistung begonnen, es freut mich immens, dass es diesmal wieder aufgegangen ist. Man hat gesehen, dass sie wirklich gute Fußballer sind. Es ist wichtig da dran weiterzuarbeiten und vernünftig zu bleiben", sagte Gregoritsch im ORF-Interview.

Die Offensivleistung stimmte ihn sehr positiv. "Was in der Offensive zeitweise abgegangen ist, das Umschaltspiel beim zweiten Tor etwa, das ist einfach nur Klasse", verlautete der Steirer. In der Defensive ortete er hingegen Steigerungspotenzial. "Da habe ich schon einige Defizite gesehen, es ist ein bisschen schade, weil es auch besser geht." Auch Demir war sich bewusst, dass noch mehr geht. "Dass einiges noch nicht zusammenpasst, ist normal. Das benötigt Zeit."

Vor der Partie hatte das Team nur vier gemeinsame Trainingstage. "Dafür können wir mit der Leistung auf jeden Fall zufrieden sein, vor allem mit der ersten Hälfte", resümierte Braunöder. Am Dienstag geht es gleich mit einem Test gegen Wales weiter, da wird neuerlich in der Vienna-Heimstätte gespielt.