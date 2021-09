Nervös, ängstlich, passiv: Sturm zahlte in Monaco Lehrgeld

Nachdem im teuren Fürstentum Lehrgeld gezahlt werden musste, hofft der Sturm-Coach auf den raschen Lerneffekt bei seiner international unerfahrenen Mannschaft. „Da waren richtige Lernmomente dabei. Wenn wir es richtig aufarbeiten, können wir richtig davon profitieren“, sagte Ilzer. „Wir wollen versuchen, uns über diese Europacup-Phase immer näher an dieses Niveau heranzupirschen.“ Bereits in zwei Wochen wartet gegen PSV Eindhoven in Graz die nächste schwere Aufgabe. Der niederländische Tabellenführer trennte sich im Parallelspiel der Gruppe gegen Real Sociedad mit 2:2. Zunächst ist am Sonntag die WSG Tirol zu Gast.

Ljubic an die Latte

Da wird Sturm gewiss mehr Offensivaktionen liefern als am Donnerstag. Nur dreimal feuerten Jakob Jantscher und Co. in Richtung von Alexander Nübel im Monaco-Tor. Nicht mitgezählt wird bei dieser Statistik die mit Abstand gefährlichste Szene der Grazer, als Ivan Ljubic aus der Distanz die Querlatte traf. Es war nur ein kurzes Strohfeuer vor der Pause.

Denn auch in der zweiten Hälfte schaffte es Sturm nicht, die gegen den Favoriten notwendige Klarheit nach Ballgewinn an den Tag zu legen. „Wir haben die Ruhe vermissen lassen“, beteuerte Stefan Hierländer. „Wir haben das letzte Drittel nicht gut bespielt, haben die Bälle zu schnell verloren. Wir haben nicht die richtigen Lösungen gefunden. Daraus müssen wir schnell lernen.“