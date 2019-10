Nationalstadion: ÖFB blitzt auch in Niederösterreich ab

Die Debatten um ein neues Fußball-Nationalstadion sind um eine Facette reicher. Wiens Sportstadtrat Peter Hacker ( SPÖ) hatte Ende August im KURIER-Interview erklärt, dass es in Wien keine Investition von 300 bis 400 Millionen in ein neues Stadion geben werde. "Sicher nicht! Dann sehen wir es eben nur im TV und investieren das Geld lieber in den Breitensport und unsere Kinder", meinte Hacker damals.