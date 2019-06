Nach verkorkster Saison will Rapid "wie Dampfwalze" zurückkommen

Ineffizient

Lukas Spendlhofers Eigentor (43.) blieb am Sonntag der einzige Treffer der Wiener in Graz-Liebenau. Gescheitert ist Rapid auch an sich selbst. Fehlende Effizienz vor dem gegnerischen Gehäuse, dazu billige Gegentreffer beim 1:2 im Hinspiel. Kapitän Schwab merkte an, dass das Duell um den Startplatz in der Europa-League-Qualifikation bereits in Hütteldorf verloren wurde. Thomas Murg sprach von einer schwachen Sturm-Elf: "Sie haben keine Ahnung, wie sie das geschafft haben."

Die Verabschiedung von den mitgereisten Fans fiel kurz aus. Die verpasste Teilnahme an der Meistergruppe war schlussendlich Rapids größtes Manko. Von der Ligareform halte er insgesamt "gar nichts", gab Kühbauer deshalb zu Protokoll. "Mir und den Spielern wäre die Zehner-Liga lieber gewesen." Der Ex-Teamspieler rechnete auch vor, dass Rapid ohne Punktehalbierung in dieser Saison Dritter gewesen wäre. Freilich sind in dieser Rechnung die Spiele gegen die Gegner aus der Qualifikationsgruppe miteinbezogen.