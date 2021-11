Nach Tor in Dortmund: Penis-Gips für Ajax-Star

Das tut weh! Dusan Tadic hat Ajax Amsterdam in der Champions League zu einem 3:1-Erfolg in Dortmund geführt. Den Treffer zum 1:1 hat der Stürmer dabei selbst erzielt. Und in schmerzhafter Erinnerung! Tadic krachte dabei mit dem Unterleib an die Stange. Dementsprechend fiel der Jubel noch etwas verhalten aus, die Schmerzen waren dem Serben anzusehen. Doch schon nach Schlusspfiff war er bereits zu Scherzen aufgelegt und twitterte: "Man braucht Eier, um in Dortmund zu gewinnen. Ich hoffe, die Stange ist okay."