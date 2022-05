Nach dem Titel in Spanien: Kampfansage von Real an Manchester City

Marcelo, Kroos, der auf Instagram mit "So proud of the whole team! Outstanding season!" schrieb, Benzema & Co. wissen: "In Madrid dauern die Erfolge so lange wie die Fahrt vom Bernab├ęu zum Cibeles-Platz", wie "AS" schrieb. Knapp 15 Minuten ben├Âtigt der Wagen f├╝r die f├╝nf Kilometer. Die Anspr├╝che von Fans, Clubf├╝hrung und Medien sind so hoch wie kaum woanders. Das machte auch Clubboss Florentino P├ęrez klar: "In der Jahresplanung waren der Liga-Titel und der Gewinn der Champions League programmiert". Das sei man den "Milliarden von Real-Fans weltweit" schuldig, betonte er. Die 14. K├Ânigsklassenpokal muss her.