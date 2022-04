Torspektakel im CL-Halbfinale: Manchester City bezwingt Real Madrid

Und er musste mitansehen, wie die zweite Halbzeit wie die erste begann. Doch Mahrez scheiterte an der Stange, Foden an Carvajal. Doch wenige Minuten später traf der 21-jährige Engländer in Topform dann zum 3:1 nach einem Real-Ballverlust in der Vorwärtsbewegung. Das darf man sich gegen Guardiolas City nicht erlauben, schon gar nicht an diesem Dienstagabend. Dass aber auch Real nie abzuschreiben ist, bewies Vinicius Jr. nur zwei Minuten später, als er auf 3:2 verkürzte.