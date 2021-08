Nach dem 1:1 gegen St. Johnstone: Der Druck auf den LASK steigt

Ein offensiv immer wieder in Erscheinung getretener Jan Boller und Comeback-Mann Andres Andrade stießen dadurch neu in die Formation. Dass diese Konstellation noch nicht komplett eingespielt ist, war in mehreren Situationen bemerkbar, vor allem aber beim Gegentreffer. Der Coach stellte sich jedenfalls hinter seine Schützlingen: „Sie sind immer besser ins Spiel gekommen. Es waren neue Mitspieler dabei, die sich anpassen müssen, und genauso müssen sich dadurch auch die anderen anpassen.“

Kaum Fans im Klagenfurter Stadion

Der Fanzuspruch hielt sich beim LASK am Donnerstag in Grenzen. Nur 400 Zuschauer waren beim „Heimspiel“ im Klagenfurter Wörthersee-Stadion dabei. „Für die Mannschaft ist es wichtig, wenn man hinten raus Support spürt. Die, die da waren, haben alles gegeben, um die Mannschaft zu unterstützen“, so Thalhammer. Rein zahlenmäßig wünsche man sich natürlich eine größere Kulisse.