WM-Organisatoren in Katar gaben erstmals "Zwangsarbeit" zu

Dass die Ausbeutung von Arbeitern rund um die Fußball-WM in Katar nun erstmals offiziell zugegeben wurde, zieht große Aufmerksamkeit nach sich. Doch die Eingeständnisse der WM-Organisatoren sind im Vergleich zu den von Menschenrechtsorganisationen erhobenen Vorwürfen minimal: Drei Firmen haben sich demnach in mehreren Bereichen nicht an Regeln gehalten, hieß es in der Stellungnahme nach Angaben der Nachrichtenagentur AP.

Betroffen waren demnach private Sicherheitsfirmen, die bei der Klub-WM und dem Arabien-Pokal eingespannt waren. „Wir arbeiten von Jänner bis Jänner, von Sonntag bis Sonntag“, hatte Amnesty International in einem aktuellen Bericht einen Wachmann aus Uganda zitiert. Außerdem werde etwa der Lohn gekürzt, wenn man wegen Krankheit fehlt.