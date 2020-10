Nach 24 Elfern: Milan zittert sich weiter, verpasst aber Flug

Durch die lange Dauer des Elfmeterschießens verpasste Milan im Anschluss seinen Flug in die Heimat, weil der Flughafen in Porto bereits geschlossen war. Das berichtete das vereinseigene Milan TV noch in der Nacht.

Die Europa League ist der einzige internationale Wettbewerb, den Milan in seiner Geschichte noch nicht gewonnen hat. Viermal siegte der Klub in der Champions League, dreimal in dem Vorgänger-Wettbewerb Europacup der Landesmeister sowie zweimal in dem mittlerweile eingestellten Europacup der Cupsieger.