Euphorie bei LASK nach "unglaublich beherztem Auftreten" in Lissabon

LASK-Trainer Dominik Thalhammer hat sich schon einen Tag vor seinem 50. Geburtstag in Feierlaune befunden. Dass sein Team am Donnerstag mit einem beeindruckenden 4:1-Auswärtserfolg über Sporting Lissabon zum zweiten Mal in Folge das Ticket für die Gruppenphase der Europa League buchte, löste beim ansonsten eher reservierten Wiener eine beinahe euphorische Stimmung aus.

"Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft, sie hat das sehr gut gemacht. Es war von der Mentalität her ein unglaublich beherztes Auftreten", erklärte Thalhammer nach dem höchsten Europacup-Auswärtssieg der Klubgeschichte. Dabei gab es vor der Pause durchaus auch brenzlige Phasen, wie der Coach gestand. "Wir hatten einen guten Start, sind dann aber nach dem Ausgleich in ein, zwei schwierige Situationen geraten. Da war es gut, dass wir in die Pause gekommen sind."

Bald nach dem Seitenwechsel herrschten jedoch innerhalb von zehn Minuten klare Verhältnisse, als Marko Raguz (58.), Peter Michorl (65.) und Andreas Gruber (68.) trafen und Sportings Sebastian Coates die Rote Karte sah (63.). "Ich denke, wir haben auch in dieser Höhe verdient gewonnen", bilanzierte Thalhammer.