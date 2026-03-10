US-Liga: Lebenslange Sperre für zwei Profis wegen Sportwetten

Weil Yaw Yeboah, früherer Teamspieler von Österreichs nächstem Testspiel-Gegner Ghana, und der US-Amerikaner Derrick Jones in der Fußballliga MLS - auch auf ihre eigenen Teams - gewettet haben, sind die beiden in den USA aus dem Verkehr gezogen worden.

Die Major Soccer League erklärte in einer Mitteilung, dass das Duo zwischen 2024 und 2025 „in großem Umfang“ Fußballwetten abgeschlossen und dabei „wahrscheinlich vertrauliche Informationen mit anderen Wettern geteilt“ habe.