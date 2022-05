Monsterprogramm in der Nations League: Kein Urlaub für die ÖFB-Stars

Der Auftakt in die Nations League wird nicht nur für die Spieler mit vier Partien innerhalb von zehn Tagen herausfordernd, auch die medizinische Abteilung ist in höchstem Maße bei der Trainingssteuerung gefragt. "Wir sind aktuell personell so aufgestellt, dass wir das schaffen", so Zallinger. Es geht um eine höchstmögliche Verfügbarkeit fitter Spieler. Der aktuelle Terminkalender bringt laut Sportwissenschaftler die Spieler mittlerweile an ihre körperlichen und mentalen Grenzen. "Die Anzahl der Bewerbspiele ist schon am Limit oder sogar darüber, wenn man die Durchgängigkeit übers Jahr betrachtet."