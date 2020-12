Monster-Programm für den ÖFB: 15 Länderspiele im Jahr 2021

Mindestens 15 Länderspiele wird Foda mit seinem Team absolvieren, mehr als je zuvor. Und gelingt bei der EURO das Überstehen der Gruppenphase, wird der Rekord nach oben korrigiert.

Bisher steht die Bestmarke bei 13 Spielen, aufgestellt im WM-Jahr 1978 und im EM-Jahr 2008. Zwölf Spiele in einem Jahr hatten die ÖFB-Kicker 1990 mit der WM in Italien und 2007 mit der Vorbereitung auf die Heim-EM in den Beinen. Jeweils elf Länderspiele durften die Fans in den Jahren 1934 (WM in Italien), 1954 (WM-Dritter), 1982 (WM in Spanien), 1998 (WM in Frankreich), 2011 und 2020 verfolgen.