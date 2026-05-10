Messi stellte Liga-Rekord auf - Fans stürmten den Platz

Lionel Messi hat in der nordamerikanischen Major League Soccer einen neuen Meilenstein gesetzt. Der argentinische Weltmeister glänzte beim 4:2-(1:0)-Erfolg von Inter Miami beim Toronto FC mit einem Treffer und zwei Torvorlagen. Damit war Messi in seinen ersten 64 Spielen in der MLS nun an 100 Treffern direkt beteiligt - keinem anderen Fußballer gelang das in so wenigen Spielen. Der Italiener Sebastian Giovinco hielt bisher die Bestmarke mit 95 Partien.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/VAUGHN RIDLEY / VAUGHN RIDLEY

In Toronto wirbelte der mittlerweile 38-jährige Messi, dessen Teilnahme an der WM, bei der Österreich auf Argentinien trifft, weiterhin offen ist, wie zu besten Zeiten. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit überließ er Rodrigo de Paul einen Freistoß, den dieser dann im Nachschuss zur Führung verwandelte (44.).