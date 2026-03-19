Meilenstein für Messi: Der Superstar erzielte sein 900. Tor
Lionel Messi hält inzwischen bei 900 Toren. Das Aus seines Klubs Inter Miami konnte der Altstar aber nicht verhindern.
Lionel Messi feierte in der Nacht auf Donnerstag ein rundes Jubiläum: Sein Treffer beim 1:1 von Inter Miami gegen Nashville SC war, sage und schreibe, sein 900. Tor als Fußballprofi.
Nach offizieller Zählweise ist der argentinische Superstar damit erst der zweite Spieler nach Cristiano Ronaldo, der diese Marke erreicht.
672 Tore für Barcelona
Seinen ersten Treffer hatte Lionel Messi im Mai 2005 als 17-Jähriger im Trikot des FC Barcelona erzielt. Für die Katalanen traf er in Folge 672 Mal.
Dazu kommen 115 Tore für Argentinien, 32 für Paris Saint-Germain und nun 81 Treffer für Inter Miami.
Das Jubiläumstor war aber schon der einzige Grund zum Jubeln: Für Messi und Miami kam im Achtelfinale des Concacaf Champions Cups das Aus.
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