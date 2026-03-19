Meilenstein für Messi: Der Superstar erzielte sein 900. Tor

Nach offizieller Zählweise ist der argentinische Superstar damit erst der zweite Spieler nach Cristiano Ronaldo , der diese Marke erreicht.

Lionel Messi feierte in der Nacht auf Donnerstag ein rundes Jubiläum : Sein Treffer beim 1:1 von Inter Miami gegen Nashville SC war, sage und schreibe, sein 900. Tor als Fußballprofi.

672 Tore für Barcelona

Seinen ersten Treffer hatte Lionel Messi im Mai 2005 als 17-Jähriger im Trikot des FC Barcelona erzielt. Für die Katalanen traf er in Folge 672 Mal.

Dazu kommen 115 Tore für Argentinien, 32 für Paris Saint-Germain und nun 81 Treffer für Inter Miami.

Das Jubiläumstor war aber schon der einzige Grund zum Jubeln: Für Messi und Miami kam im Achtelfinale des Concacaf Champions Cups das Aus.