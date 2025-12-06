Duell der Superstars im MLS-Finale: Müller fordert Messi

Im Play-off-Finale der nordamerikanischen Major League Soccer trifft am Samstag (20.30 Uhr MESZ) Inter Miami mit Lionel Messi auf die Vancouver Whitecaps mit Thomas Müller. Beide Teams haben ihre Halbfinal-Hürden souverän genommen. Messi gegen Müller: Das Traumfinale der MLS Miami ließ dem New York City FC mit ÖFB-Legionär Hannes Wolf keine Chance und gewann deutlich mit 5:1. Zum Matchwinner avancierte dabei Messis Landsmann Tadeo Allende mit einem Hattrick. Das Team aus Florida erzielte damit in den letzten drei Spielen ganze 13 Tore. Aber auch Vancouver gab sich keine Blöße und setzte sich mit einem überzeugenden 3:1 gegen San Diego FC durch.

Während für den 38-jährigen Messi nach zehn Meistertiteln mit dem FC Barcelona und zwei weiteren mit Paris Saint-Germain nun der erste große Triumph in Nordamerika winkt, könnte der um zwei Jahre jüngere Müller gleich seine erste MLS-Saison nach 13 Meistertiteln mit dem FC Bayern auf Anhieb mit einer Trophäe krönen. Messi in überragender Form Da Inter Miami in der regulären Saison zwei Punkte mehr sammelte, findet das Finale im Stadion des Messi-Klubs in Fort Lauderdale statt. Messi präsentierte sich in dieser Spielzeit ohnehin in überragender Form: In 37 Pflichtspielen erzielte der Argentinier ebenso viele Tore und steuerte zusätzlich 28 Assists bei.

Doch auch Müller muss sich hinter diesen Zahlen keineswegs verstecken. Seit seinem Wechsel im Sommer von den Bayern nach Kanada kommt der 36-Jährige in elf Spielen auf acht Treffer und drei Vorlagen. "Aufmerksamkeit wird gepusht" Für Messi und Müller ist es das erste Final-Duell seit dem WM-Endspiel 2014 zwischen Argentinien und Deutschland. In den bislang acht Pflichtspielduellen der beiden ging Müller siebenmal als Sieger vom Platz.