Mehr Spielpraxis vor WM 2026: ÖFB-Star vor Wechsel

Beim SC Freiburg war Michael Gregoritsch vergangene Saison nicht mehr erste Wahl. So wie es aussieht, dürfte das nach Ende der Vorbereitung auch in der neuen Saison so sein. Denn der ÖFB-Stürmer sucht wenige Tage vor Start der neuen Saison das Weite. Und das macht aufgrund der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr durchaus Sinn.

Wie Sky am Dienstagnachmittag zuerst vermeldete, zieht es den 31-Jährigen nach Dänemark. Bei Bröndby IF soll Gregoritsch demnach einen Vertrag bis 2028 unterschreiben. Beim Klub aus der Vorstadt von Kopenhagen würde Gregoritsch auf ÖFB-Kollege Patrick Pentz treffen. Der 28-Jährige hütet seit einem Jahr das Tor bei Bröndby. Der Klub trifft im Play-off zur Conference League auf Racing Straßbourg aus Frankreich.

Damit dürfte es nichts werden mit einem zuvor kolportierten Wechsel zu Werder Bremen. Mit den Norddeutschen war der Steirer in den letzten Tagen in Verbindung gebracht worden. Bei Werder wäre Gregoritsch nach Marco Friedl, Maximilian Wöber, Romano Schmid und Marco Grüll der fünfte Österreicher gewesen.