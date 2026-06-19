Mexiko gegen Südkorea live: So steht es beim WM-Spiel

Die Stimmung ist fast bestens beim WM-Mitgastgeber Mexiko nach dem siegreichen Start in die Fußball-WM 2026 gegen Südafrika. Ersetzen muss Trainer Javier Aguirre allerdings auf jeden Fall Kapitän Cesar Montes nach dessen Roter Karte gegen Südafrika.

Bei Südkorea soll dicke Luft zwischen Spielern und südkoreanischen Medienvertretern herrschen. Dass sie sich angeblich über die frühere Befreiung vom regulären Wehrdienstes von Superstar Heung-min Son lustig gemacht haben, soll zu einem teilweisen Medien-Boykott geführt haben. Erfreuliche Nachrichten gab's beim Personal: Angeschlagene Spieler wie Tae-hyeon Kim kehrten früher voll ins Training zurück als erwartet.

Anpfiff ist um 3 Uhr (live ORF).