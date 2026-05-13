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Fußball

Geldregen: Was Messi und Ex-Austrianer Fitz in der MLS verdienen

Nur der Südkoreaner Son verdient neben Lionel Messi noch ein Jahresgehalt von mehr als 10 Millionen US-Dollar in der MLS.
13.05.2026, 15:03

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Lionel Messi

Lionel Messi ist wenig überraschend der Topverdiener in der Major League Soccer. Der argentinische Weltmeister kassiert bei Inter Miami ein garantiertes Jahresgrundgehalt von 25 Millionen US-Dollar (21,30 Mio. Euro) und bleibt damit bestbezahlter Fußballer der nordamerikanischen Profiliga.

Durch Zusatzzahlungen steigt Messis Gehalt sogar auf rund 28,33 Millionen. Das geht aus dem Gehaltsreport hervor, den die MLS-Spielervereinigung am Dienstag veröffentlichte.

Auf eine zweistellige Millionensumme kommt neben Messi auch der Südkoreaner Heung-min Son vom Los Angeles FC, der viele Jahre bei Tottenham ein Star war und nun 10,36 Millionen einstreift.

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Von den drei in der MLS engagierten Österreichern hat Hannes Wolf (New York City FC) mit 1,4 Mio. US-Dollar das höchste Jahresgehalt. Der bei Minnesota United unter Vertrag stehende Dominik Fitz (890.000) und David Schnegg (650.000) vom Charlotte FC spielen ebenfalls in Nordamerika. Nicht-garantierte Boni sind in dem Report nicht erfasst.

Austria Wien
Agenturen, AHei  | 

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