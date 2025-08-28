Doppelpack: Messi führt Miami ins Leagues-Cup-Finale

Superstar Lionel Messi hat Inter Miami ins Finale des nordamerikanischen Leagues Cups geführt. Sein Team gewann nach einem 0:1-Pausenrückstand gegen Orlando auch dank zweier später Treffer des argentinischen Fußball-Weltmeisters noch 3:1. Im Finale am Sonntag treffen Messi und Co. auf die Seattle Sounders, die sich im zweiten Halbfinale gegen den MLS-Cup-Sieger Los Angeles Galaxy mit 2:0 durchsetzten. Messi hatte bereits 2023 in seiner ersten Saison für Miami den Leagues Cup gewonnen. Zuletzt hatte der 38-Jährige zwei Spiele wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel verpasst.

„Die Wahrheit ist, dass ich in der ersten Hälfte noch ein wenig Angst hatte, aber in der zweiten war ich etwas lockerer“, sagte Messi nach dem Spiel. „Aber ich wollte dabei sein. Ich habe mich auf dieses Spiel vorbereitet, weil ich wusste, wie wichtig es ist. Der Gegner war sehr stark, er hat uns dieses Jahr in beiden Spielen geschlagen.“