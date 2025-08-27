Haaland überrascht mit neuem Namen auf dem Trikot

Fans von Erling Haaland müssen sich umgewöhnen. Der Stürmer von Manchester City trägt bei Spielen mit der norwegischen Nationalmannschaft künftig seinen vollständigen Nachnamen auf dem Rücken. Die Sport Bild hatte als Erstes berichtet. Statt „Haaland“ steht künftig „Braut Haaland“ auf dem Rücken des 25-Jährigen. Erstmals wird der Ex-Salzburg-Profiam 4. September im Testspiel gegen Finnland seinen neuen Schriftzug auf dem National-Dress präsentieren.