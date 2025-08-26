Comeback nach 500 Tagen: ÖFB-Stürmer meldet sich zurück
Sasa Kalajdzic ist zurück. Der ÖFB-Stürmer feierte bei Wolverhampton sein Comeback - und durfte gleich über einen Sieg jubeln.
Der österreichische Fußball-Stürmer Sasa Kalajdzic hat am Dienstag nach über 500 Tagen Verletzungspause sein Comeback gegeben. Der 28-Jährige wurde beim 3:2-Heimsieg seiner Wolverhampton Wanderers gegen West Ham United in der zweiten Runde des englischen Ligacups in der 81. Minute eingewechselt.
Kalajdzic hatte seit seinem bereits dritten Kreuzbandriss im Februar 2024 nicht mehr gespielt.
