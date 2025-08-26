Comeback nach 500 Tagen: ÖFB-Stürmer meldet sich zurück

Der österreichische Fußball-Stürmer Sasa Kalajdzic hat am Dienstag nach über 500 Tagen Verletzungspause sein Comeback gegeben. Der 28-Jährige wurde beim 3:2-Heimsieg seiner Wolverhampton Wanderers gegen West Ham United in der zweiten Runde des englischen Ligacups in der 81. Minute eingewechselt.