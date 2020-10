Marx Lenin kickt nun in der zweiten russischen Liga

Mit der Verpflichtung eines Spielers mit solch einem Namen kann man in Russland wenig falsch machen. Das werden sich wohl die Verantwortlichen des Zweitliga-Klubs FC Akron Togliatti gedacht haben als sie ihrer brasilianischen Neuerwerbung Marx Lenin einen Vertrag auflegten. Und nein, Ihre Augen Sie nicht, der Spieler heißt tatsächlich Marx Lenin, mit vollem Namen Marx Lênin dos Santos Gonçalves.

In Togliatti, 800 Kilometer östlich von Moskau an der Wolga gelegen, soll der 20-Jährige, der aus der Jugend des brasilianischen Traditionsklubs Flamengo Rio de Janeiro stammt, die Offensive beleben. Ein PR-Gag sei die Verpflichtung nicht, wollte der Pressesprecher des Klubs Dmitri Guskow mit derartigen Gerüchten aufräumen. Immerhin habe man dem Spieler einen Dreijahresvertrag gegeben. Es würde sich laut ihm um einen vielversprechenden Spieler handeln, in dem die Akron-Verantwortlichen viel Potenzial sehen.