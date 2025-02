Kuriose Szenen vor Gericht: Hinteregger-Prozess vertagt

Der Prozess gegen den Kärntner Fußballprofi Martin Hinteregger wegen Körperverletzung ist am Mittwoch nach kuriosen Szenen am Bezirksgericht Völkermarkt abgebrochen worden. Obwohl der vorsitzende Richter augenscheinlich nicht in geeigneter Verfassung war, um die Causa zu verhandeln, wollte er zunächst keine Unterbrechung oder Vertagung der Verhandlung. Erst auf Aufforderung der Bezirksanwältin Gerda Bogner und nach kurzer interner Besprechung wurde die Verhandlung vertagt. Zuvor hatte der Richter von einem „blöden Video“ gesprochen, das zeigt, wie der Fußballprofi - damals als Trainer - bei einem Spiel in Mittlern (Bezirk Völkermarkt) am 14. September vergangenen Jahres einen Fan abseits des Spielfelds zu Boden gestoßen hatte.