Arnautovic unter "Absteigern der Saison"

Österreichs Teamspieler Marko Arnautovic ist für seine Kollegen in der deutschen Fußball-Bundesliga einer der "Absteiger der Saison". In einer Umfrage des Fachmagazins kicker unter 228 Bundesliga-Profis landete der Offensivspieler von Werder Bremen in dieser Kategorie mit 9,8 Prozent auf Rang zwei. Absteiger der Saison ist für die Kollegen Hoffenheim-Tormann Tim Wiese (60,8 Prozent).