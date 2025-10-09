Der einzigartige Marko Arnautovic: "Ich widme den Rekord meiner Familie"

Nach dem Schlusspfiff lief er auf die Ehrentribüne und umarmte seinen Vater. Tränen liefen beiden über die Wangen. Danach suchte Arnautovic nach Worten, wusste seine Emotionen aber auf sympathische Weise auszudrücken.

"Es ist grad schwierig zu beschreiben. Meine Kinder und meine Frau waren leider nicht da, aber mein Vater und mein Bruder. Ich widme meiner Familie den Rekord. Danke an alle Fans und Österreicher, die mich über all die Jahre unterstützt haben. So lange dabei zu sein und noch immer solche Emotionen zu leben, ist ein Wahnsinn. Es ist einer der schönsten Tage, nur die Geburten meiner Kinder waren schöner."