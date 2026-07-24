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Fußball

Ex-Bayern-Star ist neuer belgischer Teamchef

Belgien hat einen neuen Teamchef: Der 49-jährige Niederländer Mark van Bommel unterschrieb Zweijahresvertrag bis zur EM 2028
24.07.2026, 16:38

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Neuer belgischer Teamchef: Mark van Bommel

Mark van Bommel ist Belgiens neuer Nationaltrainer. Der 49-jährige Niederländer unterschrieb bei den „Roten Teufeln“ einen Vertrag bis zur EM 2028. Van Bommel beerbt bei den Belgiern den Franzosen Rudi Garcia, dessen Vertrag nach dem Aus im WM-Viertelfinale nicht mehr verlängert wurde.

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Van Bommel bestritt für die Niederlande 79 Länderspiele, auf Clubebene war er für den FC Barcelona, Bayern München, Milan und die PSV Eindhoven im Einsatz. Als Cheftrainer arbeitete der frühere Mittelfeldspieler für Eindhoven, den VfL Wolfsburg sowie Royal Antwerpen. Seit Sommer 2024 war Van Bommel vereinslos.

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