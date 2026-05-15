Manuel Neuer verlängert bei Bayern und fährt vielleicht zur WM

Manuel Neuer hat auch mit 40 Jahren noch nicht genug vom Profi-Fußball. Der Langzeit-Torhüter und Kapitän hat seinen auslaufenden Vertrag bei Bayern München um ein weiteres Jahr bis Sommer 2027 verlängert, gab der deutsche Meister am Freitag bekannt. Zuletzt hatten sich die Anzeichen bereits verdichtet, dass Neuer sein Karriereende weiter verschieben werde. Aus der deutschen Nationalmannschaft ist der Clubkollege von ÖFB-Legionär Konrad Laimer bereits 2024 zurückgetreten.

Neuer wechselte 2011 von seinem Heimatverein Schalke 04 zu den Bayern und bestritt seither fast 600 Pflichtspiele für den Rekordmeister. In seiner aktuell 15. Saison in München hat er zum 13. Mal den Meistertitel eingefahren. Zudem winkt am 23. Mai in Berlin im Finale gegen Titelverteidiger VfB Stuttgart der Gewinn des DFB-Pokals. Die Champions League hat Neuer mit den Bayern bisher zweimal erobert (2013 und 2020). Der 22-jährige Keeper Jonas Urbig muss vorerst weiter auf den Aufstieg zur Nummer eins warten.

"Ich habe mir für die Entscheidung Zeit genommen und freue mich jetzt sehr. Hier stimmen alle Voraussetzungen: Wir können mit dieser Mannschaft jeden schlagen, ich fahre jeden Tag mit Spaß an die Säbener Straße und bringe meine Leistung", begründete Neuer seine Vertragsverlängerung. Gemeinsam mit Deutschlands Rekordtorhüter verlängerte auch Reservist Sven Ulreich (37) um ein weiteres Jahr. "Der FC Bayern ist im Torhüter-Bereich für die Zukunft bestens aufgestellt", meinte der Salzburger Sportdirektor Christoph Freund. DFB-Comeback ja oder nein? "Der FC Bayern hat eine Reihe absolut außergewöhnlicher Torhüter in seiner Geschichte - und Manuel Neuer nimmt hier einen ganz besonderen Platz ein: Er ist das Gesicht nicht nur einer, sondern von zwei Generationen und ein Kapitän, der auf wie neben dem Platz ein herausragendes Vorbild ist", lobte Bayern-Präsident Herbert Hainer den Schlussmann.