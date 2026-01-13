Manchester United setzt beim neuen Interimscoach auf eine Legende

Nach der Trennung von Ruben Amorim tauchte bei Manchester United der Name Oliver Glasner an der Börse der Spekulationen um eine Nachfolge auf. Der Österreicher ist noch Coach bei Crystal Palace , doch sein auslaufender Vertrag, die vielen Abgänge in seinem Team und die Ergebnisse zuletzt - wie das Ausscheiden im Cup gegen einen Sechstligisten - deuten immer mehr auf ein Ende der Zusammenarbeit hin.

Es ist nicht unwahrscheinlich dass Glasner im Sommer einen Top-Klub übernimmt. Sicher ist nur, dass er nicht einen sofortigen Wechsel nach Manchester machen wird.

Laut Transferexperte Fabrizio Romano holt Manchester United Michael Carrick als Interimscoach bis zum Saisonende. Der 44-Jährige war bereits ab 2018 Co-Trainer bei United, 2021 auch schon Interimstrainer. Von 2022 bis 2025 war Carrick Headcoach von Middlesbrough. Ob er tatsächlich nur ein Interimscoach bis zum Transfer von Oliver Glasner sein wird?