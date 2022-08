Superstar Cristiano Ronaldo wird auf Twitter am häufigsten beleidigt

Superstar Cristiano Ronaldo gehört nach einem Bericht der englischen Zeitung The Guardian zu den am meisten auf Twitter beleidigten Spielern der Premier League. Die Zeitung nahm Bezug auf die britische Medienaufsichtsbehörde Ofcom, die am Dienstag veröffentlicht hatte, dass insgesamt 68 Prozent der Premier-League-Profis bereits Opfer beleidigender Nachrichten auf der Online-Plattform geworden sind. Zur Ermittlung der Zahlen waren 2,3 Millionen Tweets aus den ersten fünf Monaten der Saison 2021/22 analysiert worden.