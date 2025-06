Manchester City bei Klub-WM nach 5:2 gegen Juventus mit weißer Weste

Als Sieger der Gruppe G trifft City in der ersten K.o.-Runde in der Nacht auf Dienstag auf den Zweiten der Salzburg-Gruppe .

Manchester City hat bei der Klub-WM den dritten Sieg angeschrieben. In der Partie zweier schon fürs Achtelfinale qualifizierter Mannschaften setzten sich die "Citizens" am Donnerstag gegen Juventus Turin deutlich 5:2 (2:1) durch.

City mit Spaniens lange verletzt ausgefallenen Europameister Rodri in der Startelf dominierte in Orlando von Beginn an und belohnte sich früh. Jeremy Doku (9.) brachte das Guardiola-Team nach einer längeren Ballstafette voran. Der Ausgleich nur zwei Minuten später entsprang dem ersten groben Patzer. City-Keeper Ederson misslang ein Zuspiel völlig, Teun Koopmeiners (11.) war schneller am Ball und bezwang den Brasilianer. Juventus wollte weiter vor allem defensiv keine Räume bieten. Die Marschroute machte mit Pierre Kalulu ein eigener Mann zunichte. Der Verteidiger bugsierte den Ball nach einer Hereingabe von rechts völlig unbedrängt ins eigene Netz (26.).

Haaland mit 300. Karrieretreffer

Erling Haaland kam nach Seitenwechsel ins Spiel und benötigte nicht lange, um anzuschreiben. Sein Abschluss ins leere Tor war eine Pflichtübung, gleichzeitig aber das 300. Tor seiner Profikarriere (Klubs und Nationalteam).

Juventus zeigte sich vor allem bei weiten Bällen anfällig und fing sich so auch das vierte Gegentor ein. Diesmal gab Haaland den Vorarbeiter, Phil Foden (69.) vollendete im Zusammenspiel mit Savinho.

Nach diversen Wechseln auf beiden Seiten schlug City noch einmal zu. Juve konnte einen Eckball nicht richtig klären, Savinho (75.) zog aus dem Hinterhalt genau unter die Latte ab. Dusan Vlahovic (84.) sorgte noch für Ergebniskosmetik, als bereits Auslaufen angesagt war. Für Juventus war es nach davor ebenfalls zwei Siegen die erste Niederlage im Turnier.

Al-Ain beendete das Turnier mit einem 2:1 (1:1) gegen Wydad. Wydad legte in Washington D.C. durch Cassius Mailula (4.) rasch vor, dem Team aus den Vereinigten Arabischen Emiraten gelang aber in der Nachspielzeit der ersten Hälfte per Elfmeter durch Kodjo Laba (45.+1) das 1:1. Al-Ain traf zu Beginn in den zweiten 45 Minuten durch Kaku (50.) noch einmal und durfte die Club-WM mit einem Sieg beschließen. Wydad aus Casablanca blieb in den USA ein Punktgewinn verwehrt.