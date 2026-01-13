Machtkampf mit Mbappé: Ist Alonso bei Real selbst zurückgetreten?

Nach dem Aus von Xabi Alonso bei Real Madrid sind neue Spekulationen aufgekommen, wonach der Baske selbst seinen Rücktritt angeboten habe, nachdem ein paar Spieler eine Anweisung seinerseits ignoriert hatten.

Auf einem Video ist zu sehen, wie Alonso den Spielern nach dem verlorenen Supercup-Finale in Dschidda dazu aufforderte, für Barcelonas Spieler Spalier zu stehen. Ebenso zu sehen ist dabei, wie Kylian Mbappé und Rodrygo wiederum verneinten und dazu aufforderten, der Pokalübergabe an die Katalanen fernzubleiben. Der Rest ist Geschichte.