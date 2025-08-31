Liverpool gewinnt das erste Gipfeltreffen gegen Arsenal

Liverpool hat den ersten großen Showdown in der englischen Fußball- Premier-League für sich entschieden. Der Titelverteidiger setzte sich am Sonntag an der Anfield Road gegen den vermeintlich größten Titelkonkurrenten Arsenal dank eines Geniestreichs von Dominik Szoboszlai (83.) mit 1:0 durch. Der Motor von Manchester City stottert hingegen vor der Länderspielpause, mit einem 1:2 bei Brighton & Hove Albion kassierten die "Citizens" die zweite Niederlage im dritten Spiel.

Für Arsenal gab es schon in der fünften Minute den ersten Rückschlag, schied doch William Saliba am Knöchel angeschlagen aus. Die Gäste waren es trotzdem, die mehr vom Spiel hatten, sich aber wie die Hausherren in Hälfte eins kaum Topchancen herausspielen konnten. Mit Fortdauer der zweiten Hälfte fanden die im Sommer um hunderte Millionen Euro verstärkten "Reds" etwas besser in die Partie. Florian Wirtz scheiterte bei einer Chance an Arsenal-Tormann David Raya (60.).

Erster Punkteverlust von Arsenal

Eine Punkteteilung deutete sich an, bis zu einem Freistoß des Ex-Salzburgers Szoboszlai aus fast 30 Metern, der über die Mauer den Weg ins Eck fand. Hinten spielte der zuvor gegen Bournemouth mit 4:2 und in Newcastle mit 3:2 siegreich gebliebene Meister erstmals zu Null. In der Defensive wurde also ein Schritt nach vorne gemacht. Für die Londoner, zuletzt dreimal in Folge Vizemeister, war es der erste Punkteverlust und der erste Gegentreffer.