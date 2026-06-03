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Fußball

"Erfolgreichster Fußballer aller Zeiten": Besondere Ehrung für Superstar Messi

Die Prinzessin-von-Asturien-Auszeichnungen gelten als die Nobelpreise Spaniens und sind nach der Thronfolgerin benannt.
03.06.2026, 19:53

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Lionel Messi lächelt in seinem weiß-hellblauen Trikot der argentinischen Nationalmannschaft mit der Rückennummer 10 auf dem Spielfeld.

Fußball-Superstar Lionel Messi hat in Spanien den angesehenen Prinzessin-von-Asturien-Preis in der Sparte Sport erhalten. Der 38-jährige Argentinier sei mit 47 Titeln der "erfolgreichste Fußballer aller Zeiten", erklärte die Jury bei der Bekanntgabe des Siegers in Oviedo im Norden Spaniens. Der Gewinn der Weltmeisterschaft 2022 in Katar mit der "Albiceleste" habe "sein sportliches Vermächtnis endgültig konsolidiert".

Superstar Messi führt Argentiniens Kader bei der WM an

Messi genieße weltweit Respekt und Bewunderung, aber nicht nur wegen seiner sportlichen Erfolge. Mit seinem "vorbildlichen Auftreten auf dem Spielfeld" sowie "seiner Beständigkeit, Bescheidenheit und seinem Teamgeist" habe er sich ebenfalls hohes Ansehen erarbeitet, hieß es in der Mitteilung. Die Jury würdigte außerdem unter anderem "die wichtige solidarische Arbeit" des Profis über die Leo-Messi-Stiftung zur Förderung von Bildung und Gesundheit für Kinder in schwierigen Lebenssituationen.

Spaniens König Felipe überreicht die Auszeichnungen Ende Oktober

Der Profi von Inter Miami ging auch für den FC Barcelona und Paris Saint-Germain auf Torejagd. Als Rekordhalter gewann er achtmal den prestigeträchtigen Ballon d'Or. In den USA, Kanada und Mexiko wird er seine sechste und vermutlich letzte WM bestreiten und dabei am 22. Juni auch gegen das ÖFB-Team antreten.

"Messi, Messi": Fan-Ekstase in Paris bei der Ankunft des Superstars

Die Prinzessin-von-Asturien-Auszeichnungen gelten als die Nobelpreise Spaniens und sind nach der Thronfolgerin benannt. Sie werden alljährlich in acht Sparten vergeben, die Preisträger erhalten jeweils 50.000 Euro. Die Auszeichnungen werden Ende Oktober von König Felipe VI. und Kronprinzessin Leonor in Oviedo überreicht.

Lionel Messi Argentinien Spanien Fußball-WM
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