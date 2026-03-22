Manchester City gewinnt den Ligacup gegen Arsenal

Noch nie ist es einem englischen Verein gelungen, in einer Saison die Champions League, die Meisterschaft, den FA Cup und den Ligacup zu gewinnen. Und diese Serie wird sich fortsetzen. Denn Arsenal verlor am Sonntag in Wembley das Finale im Ligacup gegen Manchester City mit 0:2. Zweifacher Torschütze für die Mannschaft von Pep Guardiola war Nico O’Reilly.

Die Citizens holten zum zehnten Mal den Ligacup und sind nun Rekordsieger – gleichauf mit Liverpool. Arsenal hingegen musste sich erstmals seit 14 Spielen wieder geschlagen geben.