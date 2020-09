Liga-Boykott wegen Corona? NÖ-Verband droht mit Zwangsabstieg

Der niederösterreichische Fußballverband, der von den Maßnahmen, die Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) vergangene Woche verkündete, selbst überrascht war, reagierte nun auf die neuen Verschärfungen und fasste einige Beschlüsse, wie auch meinfussball.at berichtet. Dabei sprach sich die Spitze des Verbandes (NÖFV) dafür aus, den Spielbetrieb fortzuführen. Selbst, wenn zahlreiche Bezirke orange eingestuft sind. Wichtig sei es zu signalisieren, dass "weiterhin Fußball" gespielt wird.

Verband will Meisterschaft durchziehen

Die Meisterschaft soll also wie geplant mit Auf- und Abstieg durchgeführt werden. Dabei müssen die Vereine sämtliche Spiele aus dem Herbst, die abgesagt werden mussten oder müssen, nachholen, ehe im Frühjahr die Rückrunde beginnt. Die Heimvereine sind jedenfalls berechtigt, ein Match auch ohne Zustimmung des Gegners abzusagen, sollte die Ampel in ihrem Bezirk auf orange stehen. Ein Ausweichen auf einen Platz in einem anderen Bezirk in Niederösterreich, der grün oder gelb ist, ist aber möglich.

Kurios wird es bei Vereinen, die knapp an Bezirksgrenzen liegen. Je nachdem, wo genau sich der Fußballplatz befindet und ob dort die Ampel auf "orange" ist oder nicht, dürfen Zuschauer begrüßt werden - oder nicht.