Liebesbeziehung ruht: Niederländerin kann Partnerin aus dem EM-Turnier werfen

Ausgerechnet ihre Partnerin Vivianne Miedema und deren Niederländerinnen könnten Englands Offensivstar Beth Mead und ihr Team am Mittwoch (18.00 Uhr/live ORF Sport + und ZDF) aus dem Turnier kegeln. Die Titelverteidigerinnen aus dem Mutterland des Fußballs stehen vor ihrer zweiten Partie bei der EM in der Schweiz schon unter gehörigem Druck. "Es ist ein Spiel, das wir gewinnen müssen", sagte Mead. Mit Miedema will die 30-Jährige davor aber nicht über Fußball sprechen.