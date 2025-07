Frauen-EM: Spanien deklassiert Belgien und sorgt für Tor-Festival

Die Spanierinnen haben auch ihren zweiten Auftritt bei der Fußball-Europameisterschaft klar für sich entschieden. Die Mitfavoritinnen siegten am Montag gegen Belgien 6:2 (2:1). Den Belgierinnen gelang in Thun zweimal der Ausgleich, die Dominanz der Weltmeisterinnen spiegelte sich jedoch am Ende auch im Resultat wider. Spanien hält nach zwei Partien somit bei sechs Zählern und 11:2 Toren.

"La Roja" führte wie erwartet die spielerisch feinere Klinge, Alexia Putellas schloss nach einer Kombination zum 1:0 (22.) ab. Die Belgierinnen kamen nach einem Eckball nur zwei Minuten später zum Ausgleich, Justine Vanhaevermaet (24.) köpfelte aus kurzer Distanz ein. Spanien benötigte dann ebenfalls einen ruhenden Ball zur neuerlichen Führung. Kapitänin Irene Paredes (39.) war nach einer Ecke per Kopf zur Stelle.