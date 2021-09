Licht-Beschwerden abgewiesen: LASK-Stadion darf gebaut werden

Demnach ist die Fassadenbeleuchtung so auszuführen, dass die Scheinwerfer von oben nach unten leuchten beziehungsweise nicht in Richtung höher gelegener Fensterflächen von Fassaden benachbarter Wohnobjekte. Die selbstleuchtenden Lichttafeln sind so auszuführen, dass die maximalen Leuchtdichten der entsprechenden Normen eingehalten werden. Im Übrigen seien die Beschwerden aber als unbegründet abzuweisen.

Denn durch die Anordnung der neuen Flutlichtanlage unter dem Stadiondach sowie die neu geplante Flutlichtanlage auf dem Trainingsplatz ergebe sich eine Verbesserung der lichttechnischen Situation, was die Blendung für die Nachbarn betrifft. Die Ausführung des Projektes bewirke zudem eine Verbesserung der Lärmsituation für die Nachbarn, und auf deren Liegenschaften käme es auch zu keinen Überschreitungen der gültigen Grenzwerte für Luftschadstoffe.

Zur Frage einer UVP-Pflicht für das Bauvorhaben stellte das LVwG fest, dass dies bereits von der dafür zuständigen Oberösterreichischen Landesregierung per rechtskräftigen Bescheid verneint worden sei. Zu dem Einwand, es handle sich bei dem Bauvorhaben um einen Neubau anstelle eines Um- und Zubaues, stellte das Gericht fest, dass keine Verletzung von subjektiv-öffentlichen Nachbarrechten abgeleitet werden könne.